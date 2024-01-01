50 马尔代夫卢菲亚兑坦桑尼亚先令
按实际汇率将 MVR 换算成 TZS
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|1 MVR兑TZS
|过去 30 天
|过去 90 天
|高
|177.2210
|177.2210
|低
|171.9290
|167.9450
|一般
|175.4186
|172.2278
|更改
|0.31%
|4.05%
|查看完整历史记录
1 MVR 兑 TZS 统计信息
过去 30 天，MVR 兑 TZS 的表现如下：30 天高点为 177.2210，30 天低点为 171.9290。这意味着 30 天平均值为 175.4186。MVR 兑 TZS 的变化为 0.31。
过去 90 天，MVR 兑 TZS 的表现如下：90 天高点为 177.2210，90 天低点为 167.9450。这意味着 90 天平均值为 172.2278。MVR 兑 TZS 的变化为 4.05。
如何将马尔代夫卢菲亚兑换成坦桑尼亚先令
- 1
输入金额
只需在框中输入您要换算的金额。
- 2
选择您的货币
点击下拉列表，在第一个下拉列表中选择MVR作为要换算的原始货币，在第二个下拉列表中选择TZS作为要换算的目标货币。
- 3
就是这么简单
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