روفيا مالديفية إلى دولار جامايكي

تحويل MVR إلى JMD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mvr
١٠٬٠١٦٫٢٠ jmd

1.00000 MVR = 10.01620 JMD

متوسط سعر صرف السوق عند 22:23 UTC
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MVR إلى JMD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MVR → 0 JMD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867351.0663588.64251.436961.661370.9646518.3711
1GBP1.1529411.22945102.21.656751.915481.1121821.181
1USD0.937750.813372183.1271.347551.5580.904617.228
1INR0.01128130.009784690.012029810.01621070.01874240.01088210.207249

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روفيا مالديفية إلى دولار جامايكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MVR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و JMD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MVR الحالي إلى JMD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل روفيا جزر المالديف / دولار جامايكي
1 MVR10.01620 JMD
5 MVR50.08100 JMD
10 MVR100.16200 JMD
20 MVR200.32400 JMD
50 MVR500.81000 JMD
100 MVR1001.62000 JMD
250 MVR2504.05000 JMD
500 MVR5008.10000 JMD
1000 MVR10016.20000 JMD
2000 MVR20032.40000 JMD
5000 MVR50081.00000 JMD
10000 MVR100162.00000 JMD
معدلات التحويل دولار جامايكي / روفيا جزر المالديف
1 JMD0.09984 MVR
5 JMD0.49919 MVR
10 JMD0.99839 MVR
20 JMD1.99677 MVR
50 JMD4.99193 MVR
100 JMD9.98386 MVR
250 JMD24.95965 MVR
500 JMD49.91930 MVR
1000 JMD99.83860 MVR
2000 JMD199.67720 MVR
5000 JMD499.19300 MVR
10000 JMD998.38600 MVR