10 آلاف دولار جامايكي إلى روفيا مالديفية

تحويل JMD إلى MVR بسعر الصرف الحقيقي

١٠٬٠٠٠ jmd
٩٩١٫٨٢ mvr

1.00000 JMD = 0.09918 MVR

متوسط سعر صرف السوق عند 20:58
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JMD إلى MVR مخطط التحويل

As of 1 min ago,1 JMD → 0 MVR
Mid market rate

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أعلى العملات

 USDJPYAUDSGDEURZARGBPCAD
1USD1149.8551.583781.372250.943918.98360.8220641.3716
1JPY0.0066731210.01056880.009157190.006298820.126680.005485730.00915285
1AUD0.631494.618410.8664390.59599811.98620.5190510.866028
1SGD0.72873109.2041.1541510.68787113.83390.5990630.999526

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار جامايكي إلى روفيا مالديفية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MVR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JMD الحالي إلى MVR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دولار جامايكي

JMD إلى USD

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JMD إلى ZAR

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JMD إلى CAD

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار جامايكي / روفيا جزر المالديف
1 JMD0.09918 MVR
5 JMD0.49591 MVR
10 JMD0.99182 MVR
20 JMD1.98364 MVR
50 JMD4.95910 MVR
100 JMD9.91820 MVR
250 JMD24.79550 MVR
500 JMD49.59100 MVR
1000 JMD99.18200 MVR
2000 JMD198.36400 MVR
5000 JMD495.91000 MVR
10000 JMD991.82000 MVR
معدلات التحويل روفيا جزر المالديف / دولار جامايكي
1 MVR10.08250 JMD
5 MVR50.41250 JMD
10 MVR100.82500 JMD
20 MVR201.65000 JMD
50 MVR504.12500 JMD
100 MVR1008.25000 JMD
250 MVR2520.62500 JMD
500 MVR5041.25000 JMD
1000 MVR10082.50000 JMD
2000 MVR20165.00000 JMD
5000 MVR50412.50000 JMD
10000 MVR100825.00000 JMD