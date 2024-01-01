Maldivler rufiyaasından Jamaika dolarına

Reel döviz kuru ile MVR → JMD çevirin

1.000 mvr
10.246,70 jmd

1.00000 MVR = 10.24670 JMD

13:46 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 USDZAREURAUDCADGBPINRSGD
1 USD118.95270.928851.533621.35130.79595783.01661.34565
1 ZAR0.052763110.04900890.08091850.07129850.0419974.38020.0710004
1 EUR1.076620.404511.65111.454810.85691589.37571.44873
1 AUD0.6520512.35810.60565710.8811150.51900354.1310.877431

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Maldivler rufiyaasından Jamaika dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MVR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JMD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MVR → JMD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Maldivler rufiyaası için en iyi döviz çiftleri

MVR → USD

MVR → ZAR

MVR → EUR

MVR → AUD

MVR → CAD

MVR → GBP

MVR → INR

MVR → SGD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Maldivler Rufiyaası / Jamaika Doları
1 MVR10.24670 JMD
5 MVR51.23350 JMD
10 MVR102.46700 JMD
20 MVR204.93400 JMD
50 MVR512.33500 JMD
100 MVR1024.67000 JMD
250 MVR2561.67500 JMD
500 MVR5123.35000 JMD
1000 MVR10246.70000 JMD
2000 MVR20493.40000 JMD
5000 MVR51233.50000 JMD
10000 MVR102467.00000 JMD
Çevrim kurları Jamaika Doları / Maldivler Rufiyaası
1 JMD0.09759 MVR
5 JMD0.48796 MVR
10 JMD0.97593 MVR
20 JMD1.95185 MVR
50 JMD4.87964 MVR
100 JMD9.75927 MVR
250 JMD24.39818 MVR
500 JMD48.79635 MVR
1000 JMD97.59270 MVR
2000 JMD195.18540 MVR
5000 JMD487.96350 MVR
10000 JMD975.92700 MVR