20 روفيا مالديفية إلى دولار جامايكي

تحويل MVR إلى JMD بسعر الصرف الحقيقي

20 mvr
201.85 jmd

1.00000 MVR = 10.09250 JMD

Mid-market exchange rate at 21:58
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أعلى العملات

 USDZAREURAUDCADGBPINRSGD
1 USD119.11180.92261.532451.3560.79029582.83941.3441
1 ZAR0.052323710.04827130.08018340.07095090.04135124.334460.0703283
1 EUR1.0839520.716211.66111.469840.85655589.79381.45694
1 AUD0.6525512.47140.60201110.8848580.51570754.05690.877092

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روفيا مالديفية إلى دولار جامايكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MVR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و JMD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MVR الحالي إلى JMD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل روفيا جزر المالديف / دولار جامايكي
1 MVR10.09250 JMD
5 MVR50.46250 JMD
10 MVR100.92500 JMD
20 MVR201.85000 JMD
50 MVR504.62500 JMD
100 MVR1009.25000 JMD
250 MVR2523.12500 JMD
500 MVR5046.25000 JMD
1000 MVR10092.50000 JMD
2000 MVR20185.00000 JMD
5000 MVR50462.50000 JMD
10000 MVR100925.00000 JMD
معدلات التحويل دولار جامايكي / روفيا جزر المالديف
1 JMD0.09908 MVR
5 JMD0.49542 MVR
10 JMD0.99084 MVR
20 JMD1.98167 MVR
50 JMD4.95418 MVR
100 JMD9.90835 MVR
250 JMD24.77088 MVR
500 JMD49.54175 MVR
1000 JMD99.08350 MVR
2000 JMD198.16700 MVR
5000 JMD495.41750 MVR
10000 JMD990.83500 MVR