روفيا مالديفية إلى دولار فيجي

تحويل MVR إلى FJD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mvr
١٤٦٫٦٢ fjd

1.00000 MVR = 0.14662 FJD

متوسط سعر صرف السوق عند 22:24 UTC
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MVR إلى FJD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MVR → 0 FJD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86741.066388.63831.436951.661290.9645518.3697
1GBP1.1528711.2294102.1961.656741.91541.11221.1795
1USD0.93780.813405183.1271.34761.5580.9045517.2275
1INR0.01128180.009785090.012029810.01621130.01874240.01088150.207243

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روفيا مالديفية إلى دولار فيجي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MVR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و FJD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MVR الحالي إلى FJD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for روفيا المالديفية

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل روفيا جزر المالديف / دولار فيجي
1 MVR0.14662 FJD
5 MVR0.73312 FJD
10 MVR1.46624 FJD
20 MVR2.93248 FJD
50 MVR7.33120 FJD
100 MVR14.66240 FJD
250 MVR36.65600 FJD
500 MVR73.31200 FJD
1000 MVR146.62400 FJD
2000 MVR293.24800 FJD
5000 MVR733.12000 FJD
10000 MVR1466.24000 FJD
معدلات التحويل دولار فيجي / روفيا جزر المالديف
1 FJD6.82018 MVR
5 FJD34.10090 MVR
10 FJD68.20180 MVR
20 FJD136.40360 MVR
50 FJD341.00900 MVR
100 FJD682.01800 MVR
250 FJD1705.04500 MVR
500 FJD3410.09000 MVR
1000 FJD6820.18000 MVR
2000 FJD13640.36000 MVR
5000 FJD34100.90000 MVR
10000 FJD68201.80000 MVR