Maldivler rufiyaasından Fiji dolarına

Reel döviz kuru ile MVR → FJD çevirin

1.000 mvr
148,84 fjd

1.00000 MVR = 0.14884 FJD

13:42 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDZAREURAUDCADGBPINRSGD
1 USD118.94160.92871.533621.351550.79570383.0191.34515
1 ZAR0.052793910.04903070.0809660.07135350.04200824.382890.0710156
1 EUR1.0767520.395411.651331.455280.85680589.39071.44839
1 AUD0.6520512.35090.60557210.8812780.51883854.13250.877105

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Maldivler rufiyaasından Fiji dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MVR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak FJD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MVR → FJD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Maldivler rufiyaası için en iyi döviz çiftleri

MVR → USD

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MVR → CAD

MVR → GBP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Maldivler Rufiyaası / Fiji Doları
1 MVR0.14884 FJD
5 MVR0.74418 FJD
10 MVR1.48837 FJD
20 MVR2.97674 FJD
50 MVR7.44185 FJD
100 MVR14.88370 FJD
250 MVR37.20925 FJD
500 MVR74.41850 FJD
1000 MVR148.83700 FJD
2000 MVR297.67400 FJD
5000 MVR744.18500 FJD
10000 MVR1488.37000 FJD
Çevrim kurları Fiji Doları / Maldivler Rufiyaası
1 FJD6.71874 MVR
5 FJD33.59370 MVR
10 FJD67.18740 MVR
20 FJD134.37480 MVR
50 FJD335.93700 MVR
100 FJD671.87400 MVR
250 FJD1679.68500 MVR
500 FJD3359.37000 MVR
1000 FJD6718.74000 MVR
2000 FJD13437.48000 MVR
5000 FJD33593.70000 MVR
10000 FJD67187.40000 MVR