250 Fiji dolarından Maldivler rufiyaasına

Reel döviz kuru ile FJD → MVR çevirin

1,000FJ$ FJD = 6,767MVR MVR

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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FJD → MVR çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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MVR
1 FJD → MVRSon 30 günSon 90 gün
Yüksek6,90227,0462
Düşük6,65676,6567
Ortalama6,78376,8571
Değişim-1.96%-1.61%
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1 FJD → MVR istatistikleri

FJD → MVR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 6,9022, en düşük 6,6567 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 6,7837 oldu. FJD → MVR kurundaki değişiklik -1.96 değerindeydi.

FJD → MVR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 7,0462, en düşük 6,6567 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 6,8571 oldu. FJD → MVR kurundaki değişiklik -1.61 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiFJD - MVR tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDZARAUDEURSGDINRGBPCAD
1 USD118,191,5470,9491,34284,4320,7921,409
1 ZAR0,05510,0850,0520,0744,6420,0440,077
1 AUD0,64611,75710,6130,86854,5730,5120,911
1 EUR1,05419,171,63111,41588,9830,8351,485

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Fiji dolarından Maldivler rufiyaasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak FJD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MVR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut FJD → MVR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Fiji doları için en iyi döviz çiftleri

FJD → USD

FJD → ZAR

FJD → AUD

FJD → EUR

FJD → SGD

FJD → INR

FJD → GBP

FJD → CAD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Fiji Doları / Maldivler Rufiyaası
1 FJD6,76709 MVR
5 FJD33,83545 MVR
10 FJD67,67090 MVR
20 FJD135,34180 MVR
50 FJD338,35450 MVR
100 FJD676,70900 MVR
250 FJD1.691,77250 MVR
500 FJD3.383,54500 MVR
1000 FJD6.767,09000 MVR
2000 FJD13.534,18000 MVR
5000 FJD33.835,45000 MVR
10000 FJD67.670,90000 MVR
Çevrim kurları Maldivler Rufiyaası / Fiji Doları
1 MVR0,14777 FJD
5 MVR0,73887 FJD
10 MVR1,47774 FJD
20 MVR2,95548 FJD
50 MVR7,38870 FJD
100 MVR14,77740 FJD
250 MVR36,94350 FJD
500 MVR73,88700 FJD
1000 MVR147,77400 FJD
2000 MVR295,54800 FJD
5000 MVR738,87000 FJD
10000 MVR1.477,74000 FJD