روفيا مالديفية إلى فلورن أروبي

تحويل MVR إلى AWG بسعر الصرف الحقيقي

1000 mvr
117.08 awg

1.00000 MVR = 0.11708 AWG

متوسط سعر صرف السوق عند 22:19 UTC
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MVR إلى AWG مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MVR → 0 AWG
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86741.0663588.64251.437011.66150.9645518.3737
1GBP1.1528711.22945102.21.656811.915631.11221.184
1USD0.937750.813372183.1271.34761.558120.904517.2305
1INR0.01128130.009784690.012029810.01621130.01874380.01088090.207279

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روفيا مالديفية إلى فلورن أروبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MVR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AWG في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MVR الحالي إلى AWG وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for روفيا المالديفية

MVR إلى USD

MVR إلى ZAR

MVR إلى EUR

MVR إلى AUD

MVR إلى CAD

MVR إلى GBP

MVR إلى INR

MVR إلى SGD

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل روفيا جزر المالديف / Aruban Florin
1 MVR0.11708 AWG
5 MVR0.58538 AWG
10 MVR1.17076 AWG
20 MVR2.34152 AWG
50 MVR5.85380 AWG
100 MVR11.70760 AWG
250 MVR29.26900 AWG
500 MVR58.53800 AWG
1000 MVR117.07600 AWG
2000 MVR234.15200 AWG
5000 MVR585.38000 AWG
10000 MVR1170.76000 AWG
معدلات التحويل Aruban Florin / روفيا جزر المالديف
1 AWG8.54144 MVR
5 AWG42.70720 MVR
10 AWG85.41440 MVR
20 AWG170.82880 MVR
50 AWG427.07200 MVR
100 AWG854.14400 MVR
250 AWG2135.36000 MVR
500 AWG4270.72000 MVR
1000 AWG8541.44000 MVR
2000 AWG17082.88000 MVR
5000 AWG42707.20000 MVR
10000 AWG85414.40000 MVR