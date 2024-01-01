ألف روفيا مالديفية إلى فلورن أروبي

تحويل MVR إلى AWG بسعر الصرف الحقيقي

1,000 mvr
116.19 awg

1.00000 MVR = 0.11619 AWG

Mid-market exchange rate at 21:59
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8565551.0839589.79381.469841.66110.9574818.4404
1 GBP1.1674711.26535104.8211.715811.939091.1178321.5264
1 USD0.92260.790295182.83941.3561.532450.883317.0122
1 INR0.01113660.009540090.012071510.0163690.0184990.01066280.205364

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روفيا مالديفية إلى فلورن أروبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MVR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AWG في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MVR الحالي إلى AWG وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for روفيا المالديفية

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل روفيا جزر المالديف / Aruban Florin
1 MVR0.11619 AWG
5 MVR0.58095 AWG
10 MVR1.16190 AWG
20 MVR2.32380 AWG
50 MVR5.80950 AWG
100 MVR11.61900 AWG
250 MVR29.04750 AWG
500 MVR58.09500 AWG
1000 MVR116.19000 AWG
2000 MVR232.38000 AWG
5000 MVR580.95000 AWG
10000 MVR1161.90000 AWG
معدلات التحويل Aruban Florin / روفيا جزر المالديف
1 AWG8.60659 MVR
5 AWG43.03295 MVR
10 AWG86.06590 MVR
20 AWG172.13180 MVR
50 AWG430.32950 MVR
100 AWG860.65900 MVR
250 AWG2151.64750 MVR
500 AWG4303.29500 MVR
1000 AWG8606.59000 MVR
2000 AWG17213.18000 MVR
5000 AWG43032.95000 MVR
10000 AWG86065.90000 MVR