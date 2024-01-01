Maldivler rufiyaasından Aruba florinine

Reel döviz kuru ile MVR → AWG çevirin

1.000 mvr
117,74 awg

1.00000 MVR = 0.11774 AWG

12:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDZAREURAUDCADGBPINRSGD
1 USD118.95880.928951.533861.352050.79592583.02661.34545
1 ZAR0.052746110.04899990.08090490.07131520.04198184.379320.070967
1 EUR1.0764520.408211.651121.455410.85678589.3741.44831
1 AUD0.6519512.36020.60564810.8814690.51890354.12920.877166

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Maldivler rufiyaasından Aruba florinine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MVR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AWG seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MVR → AWG kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Maldivler rufiyaası için en iyi döviz çiftleri

MVR → USD

MVR → ZAR

MVR → EUR

MVR → AUD

MVR → CAD

MVR → GBP

MVR → INR

MVR → SGD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Maldivler Rufiyaası / Aruba Florini
1 MVR0.11774 AWG
5 MVR0.58872 AWG
10 MVR1.17744 AWG
20 MVR2.35488 AWG
50 MVR5.88720 AWG
100 MVR11.77440 AWG
250 MVR29.43600 AWG
500 MVR58.87200 AWG
1000 MVR117.74400 AWG
2000 MVR235.48800 AWG
5000 MVR588.72000 AWG
10000 MVR1177.44000 AWG
Çevrim kurları Aruba Florini / Maldivler Rufiyaası
1 AWG8.49302 MVR
5 AWG42.46510 MVR
10 AWG84.93020 MVR
20 AWG169.86040 MVR
50 AWG424.65100 MVR
100 AWG849.30200 MVR
250 AWG2123.25500 MVR
500 AWG4246.51000 MVR
1000 AWG8493.02000 MVR
2000 AWG16986.04000 MVR
5000 AWG42465.10000 MVR
10000 AWG84930.20000 MVR