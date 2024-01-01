10 Maldivler rufiyaasından Aruba florinine

Reel döviz kuru ile MVR → AWG çevirin

10 mvr
1,16 awg

1.00000 MVR = 0.11610 AWG

03:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDZAREURAUDCADGBPINRSGD
1 USD118.9660.929351.534571.348250.79475583.01661.34645
1 ZAR0.052725910.04899950.08091140.07108770.04190424.377130.0709928
1 EUR1.0760520.408411.651271.450780.85518589.331.44885
1 AUD0.6516512.35920.60559510.8785870.51790254.09780.877414

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Maldivler rufiyaasından Aruba florinine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MVR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AWG seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MVR → AWG kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Maldivler rufiyaası için en iyi döviz çiftleri

MVR → USD

MVR → ZAR

MVR → EUR

MVR → AUD

MVR → CAD

MVR → GBP

MVR → INR

MVR → SGD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Maldivler Rufiyaası / Aruba Florini
1 MVR0.11610 AWG
5 MVR0.58048 AWG
10 MVR1.16096 AWG
20 MVR2.32192 AWG
50 MVR5.80480 AWG
100 MVR11.60960 AWG
250 MVR29.02400 AWG
500 MVR58.04800 AWG
1000 MVR116.09600 AWG
2000 MVR232.19200 AWG
5000 MVR580.48000 AWG
10000 MVR1160.96000 AWG
Çevrim kurları Aruba Florini / Maldivler Rufiyaası
1 AWG8.61358 MVR
5 AWG43.06790 MVR
10 AWG86.13580 MVR
20 AWG172.27160 MVR
50 AWG430.67900 MVR
100 AWG861.35800 MVR
250 AWG2153.39500 MVR
500 AWG4306.79000 MVR
1000 AWG8613.58000 MVR
2000 AWG17227.16000 MVR
5000 AWG43067.90000 MVR
10000 AWG86135.80000 MVR