روفيا مالديفية إلى يوان صيني

تحويل MVR إلى CNY بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mvr
٤٧٢٫٦٩ cny

1.00000 MVR = 0.47269 CNY

متوسط سعر صرف السوق عند 22:23 UTC
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MVR إلى CNY مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MVR → 0 CNY
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867351.066388.63831.436891.661290.964518.3697
1GBP1.1529411.2294102.1961.656681.91541.1120121.1795
1USD0.937750.813405183.1271.347551.5580.904517.2275
1INR0.01128180.009785090.012029810.01621070.01874240.01088090.207243

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روفيا مالديفية إلى يوان صيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MVR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CNY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MVR الحالي إلى CNY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for روفيا المالديفية

MVR إلى USD

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MVR إلى INR

MVR إلى SGD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل روفيا جزر المالديف / Chinese Yuan RMB
1 MVR0.47269 CNY
5 MVR2.36346 CNY
10 MVR4.72691 CNY
20 MVR9.45382 CNY
50 MVR23.63455 CNY
100 MVR47.26910 CNY
250 MVR118.17275 CNY
500 MVR236.34550 CNY
1000 MVR472.69100 CNY
2000 MVR945.38200 CNY
5000 MVR2363.45500 CNY
10000 MVR4726.91000 CNY
معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / روفيا جزر المالديف
1 CNY2.11555 MVR
5 CNY10.57775 MVR
10 CNY21.15550 MVR
20 CNY42.31100 MVR
50 CNY105.77750 MVR
100 CNY211.55500 MVR
250 CNY528.88750 MVR
500 CNY1057.77500 MVR
1000 CNY2115.55000 MVR
2000 CNY4231.10000 MVR
5000 CNY10577.75000 MVR
10000 CNY21155.50000 MVR