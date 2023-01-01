روفيا مالديفية إلى ريال عماني

تحويل MVR إلى OMR بسعر الصرف الحقيقي

1000 mvr
24.902 omr

1.00000 MVR = 0.02490 OMR

متوسط سعر صرف السوق عند 22:26 UTC
تتبع سعر الصرف
Spend abroad without hidden fees

MVR إلى OMR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MVR → 0 OMR
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86741.0663588.64251.437011.661630.9644518.3705
1GBP1.1528711.2294102.1961.656741.91571.1118921.1795
1USD0.937750.813405183.1271.34761.558240.9044517.2275
1INR0.01128130.009785090.012029810.01621130.01874530.01088030.207243

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روفيا مالديفية إلى ريال عماني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MVR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و OMR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MVR الحالي إلى OMR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for روفيا المالديفية

MVR إلى USD

MVR إلى ZAR

MVR إلى EUR

MVR إلى AUD

MVR إلى CAD

MVR إلى GBP

MVR إلى INR

MVR إلى SGD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل روفيا جزر المالديف / الريال العماني
1 MVR0.02490 OMR
5 MVR0.12451 OMR
10 MVR0.24902 OMR
20 MVR0.49804 OMR
50 MVR1.24510 OMR
100 MVR2.49020 OMR
250 MVR6.22550 OMR
500 MVR12.45100 OMR
1000 MVR24.90200 OMR
2000 MVR49.80400 OMR
5000 MVR124.51000 OMR
10000 MVR249.02000 OMR
معدلات التحويل الريال العماني / روفيا جزر المالديف
1 OMR40.15740 MVR
5 OMR200.78700 MVR
10 OMR401.57400 MVR
20 OMR803.14800 MVR
50 OMR2007.87000 MVR
100 OMR4015.74000 MVR
250 OMR10039.35000 MVR
500 OMR20078.70000 MVR
1000 OMR40157.40000 MVR
2000 OMR80314.80000 MVR
5000 OMR200787.00000 MVR
10000 OMR401574.00000 MVR