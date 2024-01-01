Maldivler rufiyaasından Yemen riyaline

Reel döviz kuru ile MVR → OMR çevirin

1.000 mvr
25,325 omr

1.00000 MVR = 0.02532 OMR

13:49 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.856731.0762589.34931.455141.651320.9488718.3687
1 GBP1.1672311.25625104.2931.698511.92751.1075521.4408
1 USD0.929150.79602183.01911.352051.534330.8816517.0673
1 INR0.0111920.009588390.012045410.0162860.01848170.01061980.205583

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Maldivler rufiyaasından Yemen riyaline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MVR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak OMR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MVR → OMR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Maldivler rufiyaası için en iyi döviz çiftleri

MVR → USD

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MVR → AUD

MVR → CAD

MVR → GBP

MVR → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Maldivler Rufiyaası / Umman Riyali
1 MVR0.02532 OMR
5 MVR0.12662 OMR
10 MVR0.25324 OMR
20 MVR0.50649 OMR
50 MVR1.26622 OMR
100 MVR2.53245 OMR
250 MVR6.33113 OMR
500 MVR12.66225 OMR
1000 MVR25.32450 OMR
2000 MVR50.64900 OMR
5000 MVR126.62250 OMR
10000 MVR253.24500 OMR
Çevrim kurları Umman Riyali / Maldivler Rufiyaası
1 OMR39.48750 MVR
5 OMR197.43750 MVR
10 OMR394.87500 MVR
20 OMR789.75000 MVR
50 OMR1974.37500 MVR
100 OMR3948.75000 MVR
250 OMR9871.87500 MVR
500 OMR19743.75000 MVR
1000 OMR39487.50000 MVR
2000 OMR78975.00000 MVR
5000 OMR197437.50000 MVR
10000 OMR394875.00000 MVR