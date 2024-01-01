100 Maldivler rufiyaasından Yemen riyaline

Reel döviz kuru ile MVR → OMR çevirin

100 mvr
2,497 omr

1.00000 MVR = 0.02497 OMR

05:42 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855211.0760589.3311.450731.650510.9480618.3465
1 GBP1.169311.25825104.4571.696371.929981.1085721.453
1 USD0.92930.794755183.01751.34821.533860.8810517.0499
1 INR0.01119430.009573340.012045710.01623990.01847630.01061280.205377

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Maldivler rufiyaasından Yemen riyaline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MVR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak OMR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MVR → OMR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Maldivler rufiyaası için en iyi döviz çiftleri

MVR → USD

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MVR → AUD

MVR → CAD

MVR → GBP

MVR → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Maldivler Rufiyaası / Umman Riyali
1 MVR0.02497 OMR
5 MVR0.12485 OMR
10 MVR0.24970 OMR
20 MVR0.49940 OMR
50 MVR1.24850 OMR
100 MVR2.49700 OMR
250 MVR6.24250 OMR
500 MVR12.48500 OMR
1000 MVR24.97000 OMR
2000 MVR49.94000 OMR
5000 MVR124.85000 OMR
10000 MVR249.70000 OMR
Çevrim kurları Umman Riyali / Maldivler Rufiyaası
1 OMR40.04810 MVR
5 OMR200.24050 MVR
10 OMR400.48100 MVR
20 OMR800.96200 MVR
50 OMR2002.40500 MVR
100 OMR4004.81000 MVR
250 OMR10012.02500 MVR
500 OMR20024.05000 MVR
1000 OMR40048.10000 MVR
2000 OMR80096.20000 MVR
5000 OMR200240.50000 MVR
10000 OMR400481.00000 MVR