500 روفيا مالديفية إلى ريال عماني

تحويل MVR إلى OMR بسعر الصرف الحقيقي

500 mvr
12.495 omr

1.00000 MVR = 0.02499 OMR

Mid-market exchange rate at 20:56
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أعلى العملات

 USDZAREURAUDCADGBPINRSGD
1 USD119.11180.92261.532451.3560.79029582.83941.3441
1 ZAR0.052323710.04827130.08018340.07095090.04135124.334460.0703283
1 EUR1.0839520.716211.66111.469840.85655589.79381.45694
1 AUD0.6525512.47140.60201110.8848580.51570754.05690.877092

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روفيا مالديفية إلى ريال عماني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MVR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و OMR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MVR الحالي إلى OMR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل روفيا جزر المالديف / الريال العماني
1 MVR0.02499 OMR
5 MVR0.12495 OMR
10 MVR0.24990 OMR
20 MVR0.49979 OMR
50 MVR1.24948 OMR
100 MVR2.49896 OMR
250 MVR6.24740 OMR
500 MVR12.49480 OMR
1000 MVR24.98960 OMR
2000 MVR49.97920 OMR
5000 MVR124.94800 OMR
10000 MVR249.89600 OMR
معدلات التحويل الريال العماني / روفيا جزر المالديف
1 OMR40.01660 MVR
5 OMR200.08300 MVR
10 OMR400.16600 MVR
20 OMR800.33200 MVR
50 OMR2000.83000 MVR
100 OMR4001.66000 MVR
250 OMR10004.15000 MVR
500 OMR20008.30000 MVR
1000 OMR40016.60000 MVR
2000 OMR80033.20000 MVR
5000 OMR200083.00000 MVR
10000 OMR400166.00000 MVR