روفيا مالديفية إلى فرنك غرب إفريقي

تحويل MVR إلى XOF بسعر الصرف الحقيقي

1000 mvr
39861 xof

1.00000 MVR = 39.86090 XOF

متوسط سعر صرف السوق عند 22:33 UTC
تتبع سعر الصرف
50+ currencies in one account

MVR إلى XOF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MVR → 0 XOF
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86741.066288.631.436861.661140.964418.368
1GBP1.1528711.2292102.181.656531.915091.1118321.176
1USD0.93790.813537183.1271.347651.5580.904517.2275
1INR0.01128290.009786680.012029810.01621190.01874240.01088090.207243

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روفيا مالديفية إلى فرنك غرب إفريقي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MVR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و XOF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MVR الحالي إلى XOF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for روفيا المالديفية

MVR إلى USD

MVR إلى ZAR

MVR إلى EUR

MVR إلى AUD

MVR إلى CAD

MVR إلى GBP

MVR إلى INR

MVR إلى SGD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل روفيا جزر المالديف / فرنك س ف ا وسط أفريقيا
1 MVR39.86090 XOF
5 MVR199.30450 XOF
10 MVR398.60900 XOF
20 MVR797.21800 XOF
50 MVR1993.04500 XOF
100 MVR3986.09000 XOF
250 MVR9965.22500 XOF
500 MVR19930.45000 XOF
1000 MVR39860.90000 XOF
2000 MVR79721.80000 XOF
5000 MVR199304.50000 XOF
10000 MVR398609.00000 XOF
معدلات التحويل فرنك س ف ا وسط أفريقيا / روفيا جزر المالديف
1 XOF0.02509 MVR
5 XOF0.12544 MVR
10 XOF0.25087 MVR
20 XOF0.50174 MVR
50 XOF1.25436 MVR
100 XOF2.50872 MVR
250 XOF6.27180 MVR
500 XOF12.54360 MVR
1000 XOF25.08720 MVR
2000 XOF50.17440 MVR
5000 XOF125.43600 MVR
10000 XOF250.87200 MVR