Maldivler rufiyaasından CFA Frangı BCEAO'ya

Reel döviz kuru ile MVR → XOF çevirin

1.000 mvr
40.085 xof

1.00000 MVR = 40.08450 XOF

13:54 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.856521.0764589.37871.455631.651880.9486818.3741
1 GBP1.1675211.25675104.3491.699441.928571.107621.4517
1 USD0.9290.795703183.0311.352251.534570.8813517.0692
1 INR0.01118830.009583210.012043710.01628610.01848180.01061470.205576

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Maldivler rufiyaasından CFA Frangı BCEAO'ya para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MVR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak XOF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MVR → XOF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Maldivler rufiyaası için en iyi döviz çiftleri

MVR → USD

MVR → ZAR

MVR → EUR

MVR → AUD

MVR → CAD

MVR → GBP

MVR → INR

MVR → SGD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Maldivler Rufiyaası / CFA Frangı BCEAO
1 MVR40.08450 XOF
5 MVR200.42250 XOF
10 MVR400.84500 XOF
20 MVR801.69000 XOF
50 MVR2004.22500 XOF
100 MVR4008.45000 XOF
250 MVR10021.12500 XOF
500 MVR20042.25000 XOF
1000 MVR40084.50000 XOF
2000 MVR80169.00000 XOF
5000 MVR200422.50000 XOF
10000 MVR400845.00000 XOF
Çevrim kurları CFA Frangı BCEAO / Maldivler Rufiyaası
1 XOF0.02495 MVR
5 XOF0.12474 MVR
10 XOF0.24947 MVR
20 XOF0.49895 MVR
50 XOF1.24736 MVR
100 XOF2.49473 MVR
250 XOF6.23682 MVR
500 XOF12.47365 MVR
1000 XOF24.94730 MVR
2000 XOF49.89460 MVR
5000 XOF124.73650 MVR
10000 XOF249.47300 MVR