250 CFA Frangı BCEAO'dan Maldivler rufiyaasına

Reel döviz kuru ile XOF → MVR çevirin

1,000CFA XOF = 0,02477MVR MVR

11:26 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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XOF → MVR çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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MVR
1 XOF → MVRSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,02560,0263
Düşük0,02450,0245
Ortalama0,02510,0256
Değişim-1.67%-4.26%
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1 XOF → MVR istatistikleri

XOF → MVR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0256, en düşük 0,0245 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0251 oldu. XOF → MVR kurundaki değişiklik -1.67 değerindeydi.

XOF → MVR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0263, en düşük 0,0245 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0256 oldu. XOF → MVR kurundaki değişiklik -4.26 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiXOF - MVR tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDGBPCADEURAUDMADSGDNGN
1 USD10,7921,4020,9481,549,9981,341.725,21
1 GBP1,26311,7711,1971,94512,6281,6932.179,03
1 CAD0,7130,56510,6761,0997,1320,9561.230,58
1 EUR1,0550,8351,47911,62510,5491,4141.820,18

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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CFA Frangı BCEAO'dan Maldivler rufiyaasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak XOF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MVR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut XOF → MVR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

CFA frangı BCEAO için en iyi döviz çiftleri

XOF → USD

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XOF → EUR

XOF → AUD

XOF → MAD

XOF → SGD

XOF → NGN

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları CFA Frangı BCEAO / Maldivler Rufiyaası
1 XOF0,02477 MVR
5 XOF0,12383 MVR
10 XOF0,24766 MVR
20 XOF0,49531 MVR
50 XOF1,23829 MVR
100 XOF2,47657 MVR
250 XOF6,19143 MVR
500 XOF12,38285 MVR
1000 XOF24,76570 MVR
2000 XOF49,53140 MVR
5000 XOF123,82850 MVR
10000 XOF247,65700 MVR
Çevrim kurları Maldivler Rufiyaası / CFA Frangı BCEAO
1 MVR40,37840 XOF
5 MVR201,89200 XOF
10 MVR403,78400 XOF
20 MVR807,56800 XOF
50 MVR2.018,92000 XOF
100 MVR4.037,84000 XOF
250 MVR10.094,60000 XOF
500 MVR20.189,20000 XOF
1000 MVR40.378,40000 XOF
2000 MVR80.756,80000 XOF
5000 MVR201.892,00000 XOF
10000 MVR403.784,00000 XOF