250 Maldivler rufiyaasından CFA Frangı BCEAO'ya
Reel döviz kuru ile MVR → XOF çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Maldivler rufiyaasından CFA Frangı BCEAO'ya para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MVR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak XOF seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MVR → XOF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Maldivler Rufiyaası / CFA Frangı BCEAO
|1 MVR
|40.13580 XOF
|5 MVR
|200.67900 XOF
|10 MVR
|401.35800 XOF
|20 MVR
|802.71600 XOF
|50 MVR
|2006.79000 XOF
|100 MVR
|4013.58000 XOF
|250 MVR
|10033.95000 XOF
|500 MVR
|20067.90000 XOF
|1000 MVR
|40135.80000 XOF
|2000 MVR
|80271.60000 XOF
|5000 MVR
|200679.00000 XOF
|10000 MVR
|401358.00000 XOF