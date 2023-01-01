روفيا مالديفية إلى ريال برازيلي

تحويل MVR إلى BRL بسعر الصرف الحقيقي

1000 mvr
319.33 brl

1.00000 MVR = 0.31933 BRL

متوسط سعر صرف السوق عند 22:19 UTC
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MVR إلى BRL مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MVR → 0 BRL
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86741.066488.64661.437081.661450.964618.3735
1GBP1.1528711.22945102.21.656811.915481.1120621.1828
1USD0.937750.813372183.1271.34761.5580.904517.2295
1INR0.01128070.009784690.012029810.01621130.01874240.01088090.207267

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روفيا مالديفية إلى ريال برازيلي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MVR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BRL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MVR الحالي إلى BRL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for روفيا المالديفية

MVR إلى USD

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MVR إلى EUR

MVR إلى AUD

MVR إلى CAD

MVR إلى GBP

MVR إلى INR

MVR إلى SGD

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل روفيا جزر المالديف / الريال البرازيلي
1 MVR0.31933 BRL
5 MVR1.59667 BRL
10 MVR3.19334 BRL
20 MVR6.38668 BRL
50 MVR15.96670 BRL
100 MVR31.93340 BRL
250 MVR79.83350 BRL
500 MVR159.66700 BRL
1000 MVR319.33400 BRL
2000 MVR638.66800 BRL
5000 MVR1596.67000 BRL
10000 MVR3193.34000 BRL
معدلات التحويل الريال البرازيلي / روفيا جزر المالديف
1 BRL3.13152 MVR
5 BRL15.65760 MVR
10 BRL31.31520 MVR
20 BRL62.63040 MVR
50 BRL156.57600 MVR
100 BRL313.15200 MVR
250 BRL782.88000 MVR
500 BRL1565.76000 MVR
1000 BRL3131.52000 MVR
2000 BRL6263.04000 MVR
5000 BRL15657.60000 MVR
10000 BRL31315.20000 MVR