روفيا مالديفية إلى تالا ساموي

تحويل MVR إلى WST بسعر الصرف الحقيقي

1000 mvr
178.93 wst

1.00000 MVR = 0.17893 WST

متوسط سعر صرف السوق عند 22:33 UTC
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MVR إلى WST مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MVR → 0 WST
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86741.066288.631.436861.661140.964418.368
1GBP1.1528711.2292102.181.656531.915091.1118321.176
1USD0.93790.813537183.1271.347651.5580.904517.2275
1INR0.01128290.009786680.012029810.01621190.01874240.01088090.207243

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روفيا مالديفية إلى تالا ساموي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MVR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و WST في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MVR الحالي إلى WST وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for روفيا المالديفية

MVR إلى USD

MVR إلى ZAR

MVR إلى EUR

MVR إلى AUD

MVR إلى CAD

MVR إلى GBP

MVR إلى INR

MVR إلى SGD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل روفيا جزر المالديف / Samoan Tala
1 MVR0.17893 WST
5 MVR0.89465 WST
10 MVR1.78930 WST
20 MVR3.57860 WST
50 MVR8.94650 WST
100 MVR17.89300 WST
250 MVR44.73250 WST
500 MVR89.46500 WST
1000 MVR178.93000 WST
2000 MVR357.86000 WST
5000 MVR894.65000 WST
10000 MVR1789.30000 WST
معدلات التحويل Samoan Tala / روفيا جزر المالديف
1 WST5.58879 MVR
5 WST27.94395 MVR
10 WST55.88790 MVR
20 WST111.77580 MVR
50 WST279.43950 MVR
100 WST558.87900 MVR
250 WST1397.19750 MVR
500 WST2794.39500 MVR
1000 WST5588.79000 MVR
2000 WST11177.58000 MVR
5000 WST27943.95000 MVR
10000 WST55887.90000 MVR