روفيا مالديفية إلى نيراس نيجيري

تحويل MVR إلى NGN بسعر الصرف الحقيقي

1000 mvr
49705 ngn

1.00000 MVR = 49.70500 NGN

متوسط سعر صرف السوق عند 22:29 UTC
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MVR إلى NGN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MVR → 0 NGN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86741.0663588.64251.437011.661630.9644518.3705
1GBP1.1528711.2294102.1961.656741.91571.1118921.1795
1USD0.937750.813405183.1271.34761.558240.9044517.2275
1INR0.01128130.009785090.012029810.01621130.01874530.01088030.207243

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روفيا مالديفية إلى نيراس نيجيري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MVR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NGN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MVR الحالي إلى NGN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for روفيا المالديفية

MVR إلى USD

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MVR إلى EUR

MVR إلى AUD

MVR إلى CAD

MVR إلى GBP

MVR إلى INR

MVR إلى SGD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل روفيا جزر المالديف / النيرة النيجيرية
1 MVR49.70500 NGN
5 MVR248.52500 NGN
10 MVR497.05000 NGN
20 MVR994.10000 NGN
50 MVR2485.25000 NGN
100 MVR4970.50000 NGN
250 MVR12426.25000 NGN
500 MVR24852.50000 NGN
1000 MVR49705.00000 NGN
2000 MVR99410.00000 NGN
5000 MVR248525.00000 NGN
10000 MVR497050.00000 NGN
معدلات التحويل النيرة النيجيرية / روفيا جزر المالديف
1 NGN0.02012 MVR
5 NGN0.10059 MVR
10 NGN0.20119 MVR
20 NGN0.40237 MVR
50 NGN1.00594 MVR
100 NGN2.01187 MVR
250 NGN5.02968 MVR
500 NGN10.05935 MVR
1000 NGN20.11870 MVR
2000 NGN40.23740 MVR
5000 NGN100.59350 MVR
10000 NGN201.18700 MVR