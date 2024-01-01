2 000 маврикийских рупий в сингапурские доллары
Сконвертируйте MUR в SGD по реальному обменному курсу
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|1 MUR в SGD
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|0,0290
|0,0294
|Низкий
|0,0274
|0,0274
|В среднем
|0,0283
|0,0286
|Изменить
|1.73%
|0.27%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 MUR к SGD
За последние 30 дней максимальный курс MUR к SGD составил 0,0290, а минимальный — 0,0274. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0283. Изменение курса MUR к SGD в процентном соотношении составило 1.73.
За последние 90 дней максимальный курс MUR к SGD составил 0,0294, а минимальный — 0,0274. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0286. Изменение курса MUR к SGD в процентном соотношении составило 0.27.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из маврикийских рупий в сингапурские доллары
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите MUR из выпадающего списка для исходной валюты и SGD из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MUR в SGD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Сингапурский доллар / Маврикийская рупия
|1 SGD
|34,73490 MUR
|5 SGD
|173,67450 MUR
|10 SGD
|347,34900 MUR
|20 SGD
|694,69800 MUR
|50 SGD
|1 736,74500 MUR
|100 SGD
|3 473,49000 MUR
|250 SGD
|8 683,72500 MUR
|500 SGD
|17 367,45000 MUR
|1000 SGD
|34 734,90000 MUR
|2000 SGD
|69 469,80000 MUR
|5000 SGD
|173 674,50000 MUR
|10000 SGD
|347 349,00000 MUR