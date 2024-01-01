100 маврикийских рупий в российские рубли

Сконвертируйте MUR в RUB по реальному обменному курсу

100 mur
188,11 rub

₨1,000 MUR = руб1,881 RUB

Среднерыночный курс в 17:17
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1 MUR в RUBПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий1,90082,0232
Низкий1,76781,7678
В среднем1,83961,9003
Изменить3.17%-4.21%
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Соотношение 1 MUR к RUB

За последние 30 дней максимальный курс MUR к RUB составил 1,9008, а минимальный — 1,7678. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 1,8396. Изменение курса MUR к RUB в процентном соотношении составило 3.17.

За последние 90 дней максимальный курс MUR к RUB составил 2,0232, а минимальный — 1,7678. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 1,9003. Изменение курса MUR к RUB в процентном соотношении составило -4.21.

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Популярные валюты

 USDGBPEURAUDZARCADSGDINR
1 USD10,7740,9191,49618,2791,3731,34583,723
1 GBP1,29111,1871,93223,6051,7731,737108,116
1 EUR1,0880,84311,62819,8931,4941,46491,116
1 AUD0,6690,5180,614112,220,9180,89955,969

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Как произвести расчет конвертации из маврикийских рупий в российские рубли

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите MUR из выпадающего списка для исходной валюты и RUB из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MUR в RUB, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для маврикийских рупий

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MUR в EUR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Маврикийская рупия / Российский рубль
1 MUR1,88113 RUB
5 MUR9,40565 RUB
10 MUR18,81130 RUB
20 MUR37,62260 RUB
50 MUR94,05650 RUB
100 MUR188,11300 RUB
250 MUR470,28250 RUB
500 MUR940,56500 RUB
1000 MUR1 881,13000 RUB
2000 MUR3 762,26000 RUB
5000 MUR9 405,65000 RUB
10000 MUR18 811,30000 RUB
Обменные курсы Российский рубль / Маврикийская рупия
1 RUB0,53160 MUR
5 RUB2,65798 MUR
10 RUB5,31596 MUR
20 RUB10,63192 MUR
50 RUB26,57980 MUR
100 RUB53,15960 MUR
250 RUB132,89900 MUR
500 RUB265,79800 MUR
1000 RUB531,59600 MUR
2000 RUB1 063,19200 MUR
5000 RUB2 657,98000 MUR
10000 RUB5 315,96000 MUR