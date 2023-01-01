Российские рубли в брунейские доллары

Сконвертируйте RUB в BND по реальному обменному курсу

1 000 rub
14,36 bnd

1.00000 RUB = 0.01436 BND

Среднерыночный курс в 5:32 UTC
Отслеживайте обменный курс
Совершайте покупки за рубежом без скрытых комиссий

График изменения обменного курса RUB к BND

1 мин. назад 1 RUB → 0 BND
Среднерыночный курс

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86051.0747589.11291.45721.67720.9584518.5266
1GBP1.1621211.24885103.5481.693251.948891.1138321.5278
1USD0.930450.800737182.9151.355851.560550.891817.2381
1INR0.01122170.009657320.012060510.01635230.01882110.01075560.207901

Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из российских рублей в брунейские доллары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите RUB из выпадающего списка для исходной валюты и BND из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из RUB в BND, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for российский рубль

RUB в USD

RUB в EUR

RUB в CAD

RUB в CNY

RUB в GBP

RUB в AUD

RUB в SGD

RUB в INR

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise
plane
Обменные курсы Российский рубль / Брунейский доллар
1 RUB0.01436 BND
5 RUB0.07182 BND
10 RUB0.14363 BND
20 RUB0.28726 BND
50 RUB0.71816 BND
100 RUB1.43632 BND
250 RUB3.59080 BND
500 RUB7.18160 BND
1000 RUB14.36320 BND
2000 RUB28.72640 BND
5000 RUB71.81600 BND
10000 RUB143.63200 BND
Обменные курсы Брунейский доллар / Российский рубль
1 BND69.62260 RUB
5 BND348.11300 RUB
10 BND696.22600 RUB
20 BND1392.45200 RUB
50 BND3481.13000 RUB
100 BND6962.26000 RUB
250 BND17405.65000 RUB
500 BND34811.30000 RUB
1000 BND69622.60000 RUB
2000 BND139245.20000 RUB
5000 BND348113.00000 RUB
10000 BND696226.00000 RUB