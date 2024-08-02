10 Singapur dolarından Meksika pesosuna

Reel döviz kuru ile SGD → MXN çevirin

10 sgd
144,37 mxn

1,000S$ SGD = 14,44Mex$ MXN

20:11 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SGD → MXN çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 0
Reel piyasa kuru

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1 SGD → MXNSon 30 günSon 90 gün
Yüksek14,437414,4374
Düşük13,132812,2868
Ortalama13,482713,1423
Değişim7.52%14.79%
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1 SGD → MXN istatistikleri

SGD → MXN kurunun performansı son 30 günde en yüksek 14,4374, en düşük 13,1328 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 13,4827 oldu. SGD → MXN kurundaki değişiklik 7.52 değerindeydi.

SGD → MXN kurunun performansı son 90 günde en yüksek 14,4374, en düşük 12,2868 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 13,1423 oldu. SGD → MXN kurundaki değişiklik 14.79 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDIDREURAUDGBPINRCNYMYR
1 USD116.2000,9161,5340,78183,8077,1694,492
1 IDR010000,00500
1 EUR1,09117.681,511,6740,85291,4717,8254,903
1 AUD0,65210.563,20,59710,50954,6464,6752,929

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Singapur dolarından Meksika pesosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SGD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MXN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SGD → MXN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Singapur doları için en iyi döviz çiftleri

SGD → USD

SGD → IDR

SGD → EUR

SGD → AUD

SGD → GBP

SGD → INR

SGD → CNY

SGD → MYR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Singapur Doları / Meksika Pesosu
1 SGD14,43740 MXN
5 SGD72,18700 MXN
10 SGD144,37400 MXN
20 SGD288,74800 MXN
50 SGD721,87000 MXN
100 SGD1.443,74000 MXN
250 SGD3.609,35000 MXN
500 SGD7.218,70000 MXN
1000 SGD14.437,40000 MXN
2000 SGD28.874,80000 MXN
5000 SGD72.187,00000 MXN
10000 SGD144.374,00000 MXN
Çevrim kurları Meksika Pesosu / Singapur Doları
1 MXN0,06926 SGD
5 MXN0,34632 SGD
10 MXN0,69264 SGD
20 MXN1,38529 SGD
50 MXN3,46322 SGD
100 MXN6,92644 SGD
250 MXN17,31610 SGD
500 MXN34,63220 SGD
1000 MXN69,26440 SGD
2000 MXN138,52880 SGD
5000 MXN346,32200 SGD
10000 MXN692,64400 SGD