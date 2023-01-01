2000 Nijerya nairasından Meksika pesosuna
Reel döviz kuru ile NGN → MXN çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Nijerya nairasından Meksika pesosuna para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak NGN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MXN seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut NGN → MXN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Meksika Pesosu / Nijerya Nairası
|1 MXN
|44.22480 NGN
|5 MXN
|221.12400 NGN
|10 MXN
|442.24800 NGN
|20 MXN
|884.49600 NGN
|50 MXN
|2211.24000 NGN
|100 MXN
|4422.48000 NGN
|250 MXN
|11056.20000 NGN
|500 MXN
|22112.40000 NGN
|1000 MXN
|44224.80000 NGN
|2000 MXN
|88449.60000 NGN
|5000 MXN
|221124.00000 NGN
|10000 MXN
|442248.00000 NGN