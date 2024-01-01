10 Filipinler pesosundan Nijerya nairasına

Reel döviz kuru ile PHP → NGN çevirin

1,000₱ PHP = 29,13₦ NGN

07:39 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

PHP → NGN çevrim grafiği

0

Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

NGN
1 PHP → NGNSon 30 günSon 90 gün
Yüksek29,599330,2678
Düşük29,000627,8886
Ortalama29,244629,1448
Değişim-0.53%4.42%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 PHP → NGN istatistikleri

PHP → NGN kurunun performansı son 30 günde en yüksek 29,5993, en düşük 29,0006 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 29,2446 oldu. PHP → NGN kurundaki değişiklik -0.53 değerindeydi.

PHP → NGN kurunun performansı son 90 günde en yüksek 30,2678, en düşük 27,8886 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 29,1448 oldu. PHP → NGN kurundaki değişiklik 4.42 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiPHP - NGN tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDCADEURAUDGBPKRWJPYCNY
1 USD11,410,9481,5490,7921.397,75154,757,244
1 CAD0,70910,6731,0990,562991,453109,7675,138
1 EUR1,0541,48611,6330,8351.473,72163,167,638
1 AUD0,6460,910,61210,511902,45799,9144,677

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Filipinler pesosundan Nijerya nairasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PHP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NGN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PHP → NGN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Filipinler pesosu için en iyi döviz çiftleri

PHP → USD

PHP → CAD

PHP → EUR

PHP → AUD

PHP → GBP

PHP → KRW

PHP → JPY

PHP → CNY

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Filipinler Pesosu / Nijerya Nairası
1 PHP29,12880 NGN
5 PHP145,64400 NGN
10 PHP291,28800 NGN
20 PHP582,57600 NGN
50 PHP1.456,44000 NGN
100 PHP2.912,88000 NGN
250 PHP7.282,20000 NGN
500 PHP14.564,40000 NGN
1000 PHP29.128,80000 NGN
2000 PHP58.257,60000 NGN
5000 PHP145.644,00000 NGN
10000 PHP291.288,00000 NGN
Çevrim kurları Nijerya Nairası / Filipinler Pesosu
1 NGN0,03433 PHP
5 NGN0,17165 PHP
10 NGN0,34330 PHP
20 NGN0,68661 PHP
50 NGN1,71652 PHP
100 NGN3,43303 PHP
250 NGN8,58258 PHP
500 NGN17,16515 PHP
1000 NGN34,33030 PHP
2000 NGN68,66060 PHP
5000 NGN171,65150 PHP
10000 NGN343,30300 PHP