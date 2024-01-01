История обменного курса венгерский форинт–казахстанские тенге

Обменный курс венгерский форинт/казахстанские тенге сейчас составляет 1,331, отражая изменение в размере -0.583% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость венгерский форинт оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 1.284% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс венгерский форинт/казахстанские тенге колебался между максимумом, который 18-07-2024 дошел до 1,342, и минимумом, равным 1,310, на 15-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 18-07-2024, представляя собой 0.393% увеличение стоимости.