سجل أسعار الصرف من فورنت هنغاري إلى إلى التينجز الكازاخستانية

يبلغ سعر صرف فورنت هنغاري إلى إلى التينجز الكازاخستانية حاليًا 1.4805 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 1.208% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة فورنت هنغاري مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.485% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف فورنت هنغاري إلى إلى التينجز الكازاخستانية بين أعلى مستوى 1.48212 في 14-08-2026 وأدنى مستوى 1.45852 في 18-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 19-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.547%.