ألف يوان صيني إلى تينغ كازاخستاني

تحويل CNY إلى KZT بسعر الصرف الحقيقي

1,000 cny
66,771.10 kzt

¥1.000 CNY = ₸66.77 KZT

Mid-market exchange rate at 09:21
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CNY إلى KZT مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 USDHKDCADEURGBPAUDINRSGD
1 USD17.7961.3730.9160.7841.51683.9611.325
1 HKD0.12810.1760.1170.1010.19410.7690.17
1 CAD0.7295.6810.6670.5711.10461.1710.965
1 EUR1.0928.5161.49910.8561.65691.711.447

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يوان صيني إلى تينغ كازاخستاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CNY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KZT في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CNY الحالي إلى KZT وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / تنغي كازاخستاني
1 CNY٦٦٫٧٧١١٠ KZT
5 CNY٣٣٣٫٨٥٥٥٠ KZT
10 CNY٦٦٧٫٧١١٠٠ KZT
20 CNY١٬٣٣٥٫٤٢٢٠٠ KZT
50 CNY٣٬٣٣٨٫٥٥٥٠٠ KZT
100 CNY٦٬٦٧٧٫١١٠٠٠ KZT
250 CNY١٦٬٦٩٢٫٧٧٥٠٠ KZT
500 CNY٣٣٬٣٨٥٫٥٥٠٠٠ KZT
1000 CNY٦٦٬٧٧١٫١٠٠٠٠ KZT
2000 CNY١٣٣٬٥٤٢٫٢٠٠٠٠ KZT
5000 CNY٣٣٣٬٨٥٥٫٥٠٠٠٠ KZT
10000 CNY٦٦٧٬٧١١٫٠٠٠٠٠ KZT
معدلات التحويل تنغي كازاخستاني / Chinese Yuan RMB
1 KZT٠٫٠١٤٩٨ CNY
5 KZT٠٫٠٧٤٨٨ CNY
10 KZT٠٫١٤٩٧٧ CNY
20 KZT٠٫٢٩٩٥٣ CNY
50 KZT٠٫٧٤٨٨٣ CNY
100 KZT١٫٤٩٧٦٥ CNY
250 KZT٣٫٧٤٤١٣ CNY
500 KZT٧٫٤٨٨٢٥ CNY
1000 KZT١٤٫٩٧٦٥٠ CNY
2000 KZT٢٩٫٩٥٣٠٠ CNY
5000 KZT٧٤٫٨٨٢٥٠ CNY
10000 KZT١٤٩٫٧٦٥٠٠ CNY