10 آلاف رينغيت ماليزي إلى تينغ كازاخستاني

تحويل MYR إلى KZT بسعر الصرف الحقيقي

10,000 myr
953,109 kzt

1.00000 MYR = 95.31090 KZT

Mid-market exchange rate at 23:01
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أعلى العملات

 USDSGDAUDINREURGBPCADPHP
1 USD11.344051.5317582.84580.922350.7900451.355556.0573
1 SGD0.7440211.1396561.63890.6862070.587811.0085241.7077
1 AUD0.652850.877463154.08590.6021210.5157810.88493836.597
1 INR0.01207060.01622350.018489110.01113270.009536340.01636170.676646

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل رينغيت ماليزي إلى تينغ كازاخستاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MYR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KZT في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MYR الحالي إلى KZT وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Malaysian ringgits

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل رينغيت ماليزي / تنغي كازاخستاني
1 MYR95.31090 KZT
5 MYR476.55450 KZT
10 MYR953.10900 KZT
20 MYR1906.21800 KZT
50 MYR4765.54500 KZT
100 MYR9531.09000 KZT
250 MYR23827.72500 KZT
500 MYR47655.45000 KZT
1000 MYR95310.90000 KZT
2000 MYR190621.80000 KZT
5000 MYR476554.50000 KZT
10000 MYR953109.00000 KZT
معدلات التحويل تنغي كازاخستاني / رينغيت ماليزي
1 KZT0.01049 MYR
5 KZT0.05246 MYR
10 KZT0.10492 MYR
20 KZT0.20984 MYR
50 KZT0.52460 MYR
100 KZT1.04920 MYR
250 KZT2.62300 MYR
500 KZT5.24600 MYR
1000 KZT10.49200 MYR
2000 KZT20.98400 MYR
5000 KZT52.46000 MYR
10000 KZT104.92000 MYR