10 казахстанских тенге в долларов сша
Сконвертируйте KZT в USD по реальному обменному курсу
График изменения обменного курса KZT к USD
1 KZT = 0.00214 USD
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Как произвести расчет конвертации из казахстанских тенге в долларов сша
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите KZT из выпадающего списка для исходной валюты и USD из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из KZT в USD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
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|Обменные курсы Доллар США / Казахстанский тенге
|1 USD
|468.11000 KZT
|5 USD
|2340.55000 KZT
|10 USD
|4681.10000 KZT
|20 USD
|9362.20000 KZT
|50 USD
|23405.50000 KZT
|100 USD
|46811.00000 KZT
|250 USD
|117027.50000 KZT
|500 USD
|234055.00000 KZT
|1000 USD
|468110.00000 KZT
|2000 USD
|936220.00000 KZT
|5000 USD
|2340550.00000 KZT
|10000 USD
|4681100.00000 KZT