50 Kazakistan tengesinden Euroya

Reel döviz kuru ile KZT → EUR çevirin

1,000₸ KZT = 0,001912€ EUR

22:48 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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KZT → EUR çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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EUR
1 KZT → EURSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00190,0019
Düşük0,00190,0018
Ortalama0,00190,0019
Değişim0.28%1.29%
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1 KZT → EUR istatistikleri

KZT → EUR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0019, en düşük 0,0019 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0019 oldu. KZT → EUR kurundaki değişiklik 0.28 değerindeydi.

KZT → EUR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0019, en düşük 0,0018 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0019 oldu. KZT → EUR kurundaki değişiklik 1.29 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiKZT - EUR tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDCADSGDZAREURGBPNZDAUD
1 USD11,4091,34218,1870,950,7931,7061,548
1 CAD0,7110,95312,9070,6740,5631,2111,098
1 SGD0,7451,05113,5480,7070,5911,2711,153
1 ZAR0,0550,0770,07410,0520,0440,0940,085

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Kazakistan tengesinden Euroya para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KZT ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak EUR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KZT → EUR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kazakistan tengesi için en iyi döviz çiftleri

KZT → USD

KZT → CAD

KZT → SGD

KZT → ZAR

KZT → EUR

KZT → GBP

KZT → NZD

KZT → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kazakistan Tengesi / Euro
1 KZT0,00191 EUR
5 KZT0,00956 EUR
10 KZT0,01912 EUR
20 KZT0,03823 EUR
50 KZT0,09558 EUR
100 KZT0,19117 EUR
250 KZT0,47792 EUR
500 KZT0,95584 EUR
1000 KZT1,91167 EUR
2000 KZT3,82334 EUR
5000 KZT9,55835 EUR
10000 KZT19,11670 EUR
Çevrim kurları Euro / Kazakistan Tengesi
1 EUR523,10300 KZT
5 EUR2.615,51500 KZT
10 EUR5.231,03000 KZT
20 EUR10.462,06000 KZT
50 EUR26.155,15000 KZT
100 EUR52.310,30000 KZT
250 EUR130.775,75000 KZT
500 EUR261.551,50000 KZT
1000 EUR523.103,00000 KZT
2000 EUR1.046.206,00000 KZT
5000 EUR2.615.515,00000 KZT
10000 EUR5.231.030,00000 KZT