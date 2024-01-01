100 Singapur dolarından Kazakistan tengesine

Reel döviz kuru ile SGD → KZT çevirin

100 sgd
35.819,20 kzt

1,000S$ SGD = 358,2₸ KZT

19:47 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SGD → KZT çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 SGD → KZTSon 30 günSon 90 gün
Yüksek358,1920358,1920
Düşük350,3490324,5300
Ortalama353,8481340,2106
Değişim2.24%8.89%
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1 SGD → KZT istatistikleri

SGD → KZT kurunun performansı son 30 günde en yüksek 358,1920, en düşük 350,3490 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 353,8481 oldu. SGD → KZT kurundaki değişiklik 2.24 değerindeydi.

SGD → KZT kurunun performansı son 90 günde en yüksek 358,1920, en düşük 324,5300 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 340,2106 oldu. SGD → KZT kurundaki değişiklik 8.89 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDIDREURAUDGBPINRCNYMYR
1 USD116.2000,9161,5340,78183,7877,1694,492
1 IDR010000,00500
1 EUR1,09117.677,411,6740,85291,4297,8234,902
1 AUD0,65210.559,20,59710,50954,6134,6732,928

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Singapur dolarından Kazakistan tengesine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SGD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KZT seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SGD → KZT kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Singapur doları için en iyi döviz çiftleri

SGD → USD

SGD → IDR

SGD → EUR

SGD → AUD

SGD → GBP

SGD → INR

SGD → CNY

SGD → MYR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Singapur Doları / Kazakistan Tengesi
1 SGD358,19200 KZT
5 SGD1.790,96000 KZT
10 SGD3.581,92000 KZT
20 SGD7.163,84000 KZT
50 SGD17.909,60000 KZT
100 SGD35.819,20000 KZT
250 SGD89.548,00000 KZT
500 SGD179.096,00000 KZT
1000 SGD358.192,00000 KZT
2000 SGD716.384,00000 KZT
5000 SGD1.790.960,00000 KZT
10000 SGD3.581.920,00000 KZT
Çevrim kurları Kazakistan Tengesi / Singapur Doları
1 KZT0,00279 SGD
5 KZT0,01396 SGD
10 KZT0,02792 SGD
20 KZT0,05584 SGD
50 KZT0,13959 SGD
100 KZT0,27918 SGD
250 KZT0,69795 SGD
500 KZT1,39590 SGD
1000 KZT2,79180 SGD
2000 KZT5,58360 SGD
5000 KZT13,95900 SGD
10000 KZT27,91800 SGD