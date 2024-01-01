100 Kazakistan tengesinden Japon yenine
Reel döviz kuru ile KZT → JPY çevirin
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KZT → JPY çevrim grafiği
1 KZT = 0,31138 JPY
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|1 KZT → JPY
|Son 30 gün
|Son 90 gün
|Yüksek
|0,3159
|0,3159
|Düşük
|0,3093
|0,2928
|Ortalama
|0,3120
|0,3047
|Değişim
|0.52%
|1.47%
|Tüm geçmişi görüntüleyin
1 KZT → JPY istatistikleri
KZT → JPY kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,3159, en düşük 0,3093 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,3120 oldu. KZT → JPY kurundaki değişiklik 0.52 değerindeydi.
KZT → JPY kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,3159, en düşük 0,2928 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,3047 oldu. KZT → JPY kurundaki değişiklik 1.47 değerindeydi.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Kazakistan tengesinden Japon yenine para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KZT ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JPY seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KZT → JPY kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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|Çevrim kurları Japon Yeni / Kazakistan Tengesi
|100 JPY
|321,15400 KZT
|1000 JPY
|3.211,54000 KZT
|1500 JPY
|4.817,31000 KZT
|2000 JPY
|6.423,08000 KZT
|3000 JPY
|9.634,62000 KZT
|5000 JPY
|16.057,70000 KZT
|5400 JPY
|17.342,31600 KZT
|10000 JPY
|32.115,40000 KZT
|15000 JPY
|48.173,10000 KZT
|20000 JPY
|64.230,80000 KZT
|25000 JPY
|80.288,50000 KZT
|30000 JPY
|96.346,20000 KZT