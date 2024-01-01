10 Kazakistan tengesinden Japon yenine

Reel döviz kuru ile KZT → JPY çevirin

1,000₸ KZT = 0,3113¥ JPY

23:55 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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KZT → JPY çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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JPY
1 KZT → JPYSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,31590,3159
Düşük0,30930,2928
Ortalama0,31200,3047
Değişim0.52%1.47%
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1 KZT → JPY istatistikleri

KZT → JPY kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,3159, en düşük 0,3093 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,3120 oldu. KZT → JPY kurundaki değişiklik 0.52 değerindeydi.

KZT → JPY kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,3159, en düşük 0,2928 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,3047 oldu. KZT → JPY kurundaki değişiklik 1.47 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiKZT - JPY tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDCADSGDZAREURGBPNZDAUD
1 USD11,4081,34218,1990,9490,7931,7051,547
1 CAD0,7110,95312,9220,6740,5631,2111,099
1 SGD0,7451,049113,5580,7070,591,2711,153
1 ZAR0,0550,0770,07410,0520,0440,0940,085

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Kazakistan tengesinden Japon yenine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KZT ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JPY seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KZT → JPY kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kazakistan tengesi için en iyi döviz çiftleri

KZT → USD

KZT → CAD

KZT → SGD

KZT → ZAR

KZT → EUR

KZT → GBP

KZT → NZD

KZT → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kazakistan Tengesi / Japon Yeni
1 KZT0,31130 JPY
5 KZT1,55649 JPY
10 KZT3,11297 JPY
20 KZT6,22594 JPY
50 KZT15,56485 JPY
100 KZT31,12970 JPY
250 KZT77,82425 JPY
500 KZT155,64850 JPY
1000 KZT311,29700 JPY
2000 KZT622,59400 JPY
5000 KZT1.556,48500 JPY
10000 KZT3.112,97000 JPY
Çevrim kurları Japon Yeni / Kazakistan Tengesi
100 JPY321,23700 KZT
1000 JPY3.212,37000 KZT
1500 JPY4.818,55500 KZT
2000 JPY6.424,74000 KZT
3000 JPY9.637,11000 KZT
5000 JPY16.061,85000 KZT
5400 JPY17.346,79800 KZT
10000 JPY32.123,70000 KZT
15000 JPY48.185,55000 KZT
20000 JPY64.247,40000 KZT
25000 JPY80.309,25000 KZT
30000 JPY96.371,10000 KZT