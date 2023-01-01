2000 Yeni İsrail şekelinden Kazakistan tengesine
Reel döviz kuru ile ILS → KZT çevirin
ILS → KZT çevrim grafiği
1 ILS = 125,41400 KZT
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Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Yeni İsrail şekelinden Kazakistan tengesine para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ILS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KZT seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ILS → KZT kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Yeni İsrail Şekeli / Kazakistan Tengesi
|1 ILS
|125.41400 KZT
|5 ILS
|627.07000 KZT
|10 ILS
|1254.14000 KZT
|20 ILS
|2508.28000 KZT
|50 ILS
|6270.70000 KZT
|100 ILS
|12541.40000 KZT
|250 ILS
|31353.50000 KZT
|500 ILS
|62707.00000 KZT
|1000 ILS
|125414.00000 KZT
|2000 ILS
|250828.00000 KZT
|5000 ILS
|627070.00000 KZT
|10000 ILS
|1254140.00000 KZT