10 Kazakistan tengesinden Yeni İsrail şekeline

Reel döviz kuru ile KZT → ILS çevirin

1,000₸ KZT = 0,007502₪ ILS

23:47 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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KZT → ILS çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

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ILS
1 KZT → ILSSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00790,0079
Düşük0,00750,0075
Ortalama0,00770,0077
Değişim-2.70%-3.28%
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1 KZT → ILS istatistikleri

KZT → ILS kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0079, en düşük 0,0075 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0077 oldu. KZT → ILS kurundaki değişiklik -2.70 değerindeydi.

KZT → ILS kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0079, en düşük 0,0075 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0077 oldu. KZT → ILS kurundaki değişiklik -3.28 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiKZT - ILS tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDCADSGDZAREURGBPNZDAUD
1 USD11,4081,34218,2250,9490,7921,7051,547
1 CAD0,7110,95312,9410,6740,5631,2111,099
1 SGD0,7451,049113,5790,7070,591,2711,153
1 ZAR0,0550,0770,07410,0520,0430,0940,085

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Kazakistan tengesinden Yeni İsrail şekeline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KZT ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ILS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KZT → ILS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kazakistan tengesi için en iyi döviz çiftleri

KZT → USD

KZT → CAD

KZT → SGD

KZT → ZAR

KZT → EUR

KZT → GBP

KZT → NZD

KZT → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kazakistan Tengesi / Yeni İsrail Şekeli
1 KZT0,00750 ILS
5 KZT0,03751 ILS
10 KZT0,07502 ILS
20 KZT0,15004 ILS
50 KZT0,37509 ILS
100 KZT0,75018 ILS
250 KZT1,87545 ILS
500 KZT3,75091 ILS
1000 KZT7,50181 ILS
2000 KZT15,00362 ILS
5000 KZT37,50905 ILS
10000 KZT75,01810 ILS
Çevrim kurları Yeni İsrail Şekeli / Kazakistan Tengesi
1 ILS133,30100 KZT
5 ILS666,50500 KZT
10 ILS1.333,01000 KZT
20 ILS2.666,02000 KZT
50 ILS6.665,05000 KZT
100 ILS13.330,10000 KZT
250 ILS33.325,25000 KZT
500 ILS66.650,50000 KZT
1000 ILS133.301,00000 KZT
2000 ILS266.602,00000 KZT
5000 ILS666.505,00000 KZT
10000 ILS1.333.010,00000 KZT