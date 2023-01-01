روبية إندونيسية إلى غيلدر الأنتيل الهولندية

تحويل IDR إلى ANG بسعر الصرف الحقيقي

1000000 idr
117.22 ang

1.00000 IDR = 0.00012 ANG

متوسط سعر صرف السوق عند 14:37 UTC
تتبع سعر الصرف
A cheaper way to shop online internationally

IDR إلى ANG مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 IDR → 0 ANG
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86821.067288.71141.439121.661530.9632518.3212
1GBP1.1518111.2292102.1781.657581.913751.1094821.1023
1USD0.937050.813537183.12541.34851.55690.902617.1675
1INR0.01127250.009786870.0120310.01622250.01872960.01085830.206525

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية إندونيسية إلى غيلدر الأنتيل الهولندية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار IDR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ANG في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل IDR الحالي إلى ANG وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Indonesian rupiah

IDR إلى USD

IDR إلى INR

IDR إلى EUR

IDR إلى SGD

IDR إلى AUD

IDR إلى CAD

IDR إلى GBP

IDR إلى HKD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل الروبية الإندونيسية / غيلدر جزر الأنتيل الهولندية
1 IDR0.00012 ANG
5 IDR0.00059 ANG
10 IDR0.00117 ANG
20 IDR0.00234 ANG
50 IDR0.00586 ANG
100 IDR0.01172 ANG
250 IDR0.02931 ANG
500 IDR0.05861 ANG
1000 IDR0.11722 ANG
2000 IDR0.23444 ANG
5000 IDR0.58610 ANG
10000 IDR1.17220 ANG
معدلات التحويل غيلدر جزر الأنتيل الهولندية / الروبية الإندونيسية
1 ANG8531.00000 IDR
5 ANG42655.00000 IDR
10 ANG85310.00000 IDR
20 ANG170620.00000 IDR
50 ANG426550.00000 IDR
100 ANG853100.00000 IDR
250 ANG2132750.00000 IDR
500 ANG4265500.00000 IDR
1000 ANG8531000.00000 IDR
2000 ANG17062000.00000 IDR
5000 ANG42655000.00000 IDR
10000 ANG85310000.00000 IDR