دولار أسترالي إلى غيلدر الأنتيل الهولندية

تحويل AUD إلى ANG بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ aud
١٬١٥٩٫٨٤ ang

1.00000 AUD = 1.15984 ANG

متوسط سعر صرف السوق عند 23:52 UTC
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AUD إلى ANG مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AUD → 0 ANG
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8641.064888.29851.435081.654570.9578518.2008
1GBP1.1574111.23245102.2011.661031.915081.1086221.0665
1USD0.939150.811392182.9251.347751.553880.8995517.0932
1INR0.01132520.009784650.012059110.01625260.01873840.01084780.206128

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أسترالي إلى غيلدر الأنتيل الهولندية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AUD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ANG في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AUD الحالي إلى ANG وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار أسترالي / غيلدر جزر الأنتيل الهولندية
1 AUD1.15984 ANG
5 AUD5.79920 ANG
10 AUD11.59840 ANG
20 AUD23.19680 ANG
50 AUD57.99200 ANG
100 AUD115.98400 ANG
250 AUD289.96000 ANG
500 AUD579.92000 ANG
1000 AUD1159.84000 ANG
2000 AUD2319.68000 ANG
5000 AUD5799.20000 ANG
10000 AUD11598.40000 ANG
معدلات التحويل غيلدر جزر الأنتيل الهولندية / دولار أسترالي
1 ANG0.86219 AUD
5 ANG4.31095 AUD
10 ANG8.62189 AUD
20 ANG17.24378 AUD
50 ANG43.10945 AUD
100 ANG86.21890 AUD
250 ANG215.54725 AUD
500 ANG431.09450 AUD
1000 ANG862.18900 AUD
2000 ANG1724.37800 AUD
5000 ANG4310.94500 AUD
10000 ANG8621.89000 AUD