Австралийские доллары в нидерландские антильские гульдены
Сконвертируйте AUD в ANG по реальному обменному курсу
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График изменения обменного курса AUD к ANG
1 AUD = 1,17675 ANG
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|1 AUD в ANG
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|1,2084
|1,2384
|Низкий
|1,1742
|1,1742
|В среднем
|1,1895
|1,2025
|Изменение
|-2.11%
|0.03%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 AUD к ANG
За последние 30 дней максимальный курс AUD к ANG составил 1,2084, а минимальный — 1,1742. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 1,1895. Изменение курса AUD к ANG в процентном соотношении составило -2.11.
За последние 90 дней максимальный курс AUD к ANG составил 1,2384, а минимальный — 1,1742. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 1,2025. Изменение курса AUD к ANG в процентном соотношении составило 0.03.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из австралийских долларов в нидерландские антильские гульдены
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите AUD из выпадающего списка для исходной валюты и ANG из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из AUD в ANG, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Австралийский доллар / Нидерландский антильский гульден
|1 AUD
|1,17675 ANG
|5 AUD
|5,88375 ANG
|10 AUD
|11,76750 ANG
|20 AUD
|23,53500 ANG
|50 AUD
|58,83750 ANG
|100 AUD
|117,67500 ANG
|250 AUD
|294,18750 ANG
|500 AUD
|588,37500 ANG
|1000 AUD
|1 176,75000 ANG
|2000 AUD
|2 353,50000 ANG
|5000 AUD
|5 883,75000 ANG
|10000 AUD
|11 767,50000 ANG
|Обменные курсы Нидерландский антильский гульден / Австралийский доллар
|1 ANG
|0,84980 AUD
|5 ANG
|4,24901 AUD
|10 ANG
|8,49801 AUD
|20 ANG
|16,99602 AUD
|50 ANG
|42,49005 AUD
|100 ANG
|84,98010 AUD
|250 ANG
|212,45025 AUD
|500 ANG
|424,90050 AUD
|1000 ANG
|849,80100 AUD
|2000 ANG
|1 699,60200 AUD
|5000 ANG
|4 249,00500 AUD
|10000 ANG
|8 498,01000 AUD