روبية إندونيسية إلى دولار بربادوسي

تحويل IDR إلى BBD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠٬٠٠٠ idr
١٣١٫٣٢ bbd

1.00000 IDR = 0.00013 BBD

متوسط سعر صرف السوق عند 14:7 UTC
تتبع سعر الصرف
Spend abroad without hidden fees

IDR إلى BBD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 IDR → 0 BBD
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86791.06788.69071.439011.661090.963218.3167
1GBP1.1522111.2294102.191.658031.913911.1098121.1045
1USD0.93720.813405183.12161.348651.556780.9026517.1665
1INR0.01127510.009785720.012030610.0162250.0187290.01085940.206523

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية إندونيسية إلى دولار بربادوسي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار IDR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BBD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل IDR الحالي إلى BBD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Indonesian rupiah

IDR إلى USD

IDR إلى INR

IDR إلى EUR

IDR إلى SGD

IDR إلى AUD

IDR إلى CAD

IDR إلى GBP

IDR إلى HKD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل الروبية الإندونيسية / دولار بربادوسي
1 IDR0.00013 BBD
5 IDR0.00066 BBD
10 IDR0.00131 BBD
20 IDR0.00263 BBD
50 IDR0.00657 BBD
100 IDR0.01313 BBD
250 IDR0.03283 BBD
500 IDR0.06566 BBD
1000 IDR0.13132 BBD
2000 IDR0.26265 BBD
5000 IDR0.65662 BBD
10000 IDR1.31324 BBD
معدلات التحويل دولار بربادوسي / الروبية الإندونيسية
1 BBD7614.78000 IDR
5 BBD38073.90000 IDR
10 BBD76147.80000 IDR
20 BBD152295.60000 IDR
50 BBD380739.00000 IDR
100 BBD761478.00000 IDR
250 BBD1903695.00000 IDR
500 BBD3807390.00000 IDR
1000 BBD7614780.00000 IDR
2000 BBD15229560.00000 IDR
5000 BBD38073900.00000 IDR
10000 BBD76147800.00000 IDR