5,000 ليرة تركية إلى دينار جزائري

تحويل TRY إلى DZD بسعر الصرف الحقيقي

5,000 try
20,949.20 dzd

1.000 TRY = 4.190 DZD

Mid-market exchange rate at 13:10
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أعلى العملات

 USDEURGBPPKRINRCADAEDEGP
1 USD1٠٫٩١٦٠٫٧٨٣٢٧٩٫٢٨٢٫٧٨٨١٫٣٥٣٫٦٧٣٤٨٫٨٠٥
1 EUR١٫٠٩١1٠٫٨٥٥٣٠٤٫٧١٩٩٠٫٣٥٥١٫٤٧٤٤٫٠٠٩٥٣٫٢٦٥
1 GBP١٫٢٧٧١٫١٧1٣٥٦٫٥٨١٠٥٫٧٣٣١٫٧٢٤٤٫٦٩١٦٢٫٣٣١
1 PKR٠٫٠٠٤٠٫٠٠٣٠٫٠٠٣1٠٫٢٩٧٠٫٠٠٥٠٫٠١٣٠٫١٧٥

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليرة تركية إلى دينار جزائري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TRY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و DZD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TRY الحالي إلى DZD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ليرة تركية / Algerian Dinar
1 TRY٤٫١٨٩٨٤ DZD
5 TRY٢٠٫٩٤٩٢٠ DZD
10 TRY٤١٫٨٩٨٤٠ DZD
20 TRY٨٣٫٧٩٦٨٠ DZD
50 TRY٢٠٩٫٤٩٢٠٠ DZD
100 TRY٤١٨٫٩٨٤٠٠ DZD
250 TRY١٬٠٤٧٫٤٦٠٠٠ DZD
500 TRY٢٬٠٩٤٫٩٢٠٠٠ DZD
1000 TRY٤٬١٨٩٫٨٤٠٠٠ DZD
2000 TRY٨٬٣٧٩٫٦٨٠٠٠ DZD
5000 TRY٢٠٬٩٤٩٫٢٠٠٠٠ DZD
10000 TRY٤١٬٨٩٨٫٤٠٠٠٠ DZD
معدلات التحويل Algerian Dinar / ليرة تركية
1 DZD٠٫٢٣٨٦٧ TRY
5 DZD١٫١٩٣٣٧ TRY
10 DZD٢٫٣٨٦٧٣ TRY
20 DZD٤٫٧٧٣٤٦ TRY
50 DZD١١٫٩٣٣٦٥ TRY
100 DZD٢٣٫٨٦٧٣٠ TRY
250 DZD٥٩٫٦٦٨٢٥ TRY
500 DZD١١٩٫٣٣٦٥٠ TRY
1000 DZD٢٣٨٫٦٧٣٠٠ TRY
2000 DZD٤٧٧٫٣٤٦٠٠ TRY
5000 DZD١٬١٩٣٫٣٦٥٠٠ TRY
10000 DZD٢٬٣٨٦٫٧٣٠٠٠ TRY