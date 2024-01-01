10 ليرة تركية إلى دينار جزائري

تحويل TRY إلى DZD بسعر الصرف الحقيقي

10 try
41.90 dzd

1.000 TRY = 4.190 DZD

Mid-market exchange rate at 13:07
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أعلى العملات

 USDEURGBPPKRINRCADAEDEGP
1 USD1٠٫٩١٦٠٫٧٨٣٢٧٩٫٢٨٢٫٧٩٧١٫٣٥٣٫٦٧٣٤٨٫٧٤٧
1 EUR١٫٠٩٢1٠٫٨٥٥٣٠٤٫٨١٧٩٠٫٣٩٣١٫٤٧٤٤٫٠١٥٣٫٢١٩
1 GBP١٫٢٧٧١٫١٧1٣٥٦٫٦٢٢١٠٥٫٧٥٦١٫٧٢٥٤٫٦٩١٦٢٫٢٦٤
1 PKR٠٫٠٠٤٠٫٠٠٣٠٫٠٠٣1٠٫٢٩٧٠٫٠٠٥٠٫٠١٣٠٫١٧٥

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليرة تركية إلى دينار جزائري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TRY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و DZD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TRY الحالي إلى DZD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ليرة تركية / Algerian Dinar
1 TRY٤٫١٨٩٥٧ DZD
5 TRY٢٠٫٩٤٧٨٥ DZD
10 TRY٤١٫٨٩٥٧٠ DZD
20 TRY٨٣٫٧٩١٤٠ DZD
50 TRY٢٠٩٫٤٧٨٥٠ DZD
100 TRY٤١٨٫٩٥٧٠٠ DZD
250 TRY١٬٠٤٧٫٣٩٢٥٠ DZD
500 TRY٢٬٠٩٤٫٧٨٥٠٠ DZD
1000 TRY٤٬١٨٩٫٥٧٠٠٠ DZD
2000 TRY٨٬٣٧٩٫١٤٠٠٠ DZD
5000 TRY٢٠٬٩٤٧٫٨٥٠٠٠ DZD
10000 TRY٤١٬٨٩٥٫٧٠٠٠٠ DZD
معدلات التحويل Algerian Dinar / ليرة تركية
1 DZD٠٫٢٣٨٦٩ TRY
5 DZD١٫١٩٣٤٤ TRY
10 DZD٢٫٣٨٦٨٨ TRY
20 DZD٤٫٧٧٣٧٦ TRY
50 DZD١١٫٩٣٤٤٠ TRY
100 DZD٢٣٫٨٦٨٨٠ TRY
250 DZD٥٩٫٦٧٢٠٠ TRY
500 DZD١١٩٫٣٤٤٠٠ TRY
1000 DZD٢٣٨٫٦٨٨٠٠ TRY
2000 DZD٤٧٧٫٣٧٦٠٠ TRY
5000 DZD١٬١٩٣٫٤٤٠٠٠ TRY
10000 DZD٢٬٣٨٦٫٨٨٠٠٠ TRY