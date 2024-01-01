تحويل INR إلى DZD بسعر الصرف الحقيقي

100 روبية هندية إلى دينار جزائري

100 inr
160.99 dzd

₹1.000 INR = دج1.610 DZD

Mid-market exchange rate at 04:45
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أعلى العملات

 USDCADEURAEDGBPAUDPKRSGD
1 USD11.3690.9353.6730.7911.507279.321.355
1 CAD0.7310.6832.6820.5781.1203.9650.989
1 EUR1.0691.46413.9280.8461.611298.7051.449
1 AED0.2720.3730.25510.2150.4176.0460.369

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية هندية إلى دينار جزائري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار INR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و DZD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل INR الحالي إلى DZD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الروبية الهندية / Algerian Dinar
1 INR١٫٦٠٩٩٢ DZD
5 INR٨٫٠٤٩٦٠ DZD
10 INR١٦٫٠٩٩٢٠ DZD
20 INR٣٢٫١٩٨٤٠ DZD
50 INR٨٠٫٤٩٦٠٠ DZD
100 INR١٦٠٫٩٩٢٠٠ DZD
250 INR٤٠٢٫٤٨٠٠٠ DZD
300 INR٤٨٢٫٩٧٦٠٠ DZD
500 INR٨٠٤٫٩٦٠٠٠ DZD
600 INR٩٦٥٫٩٥٢٠٠ DZD
1000 INR١٬٦٠٩٫٩٢٠٠٠ DZD
2000 INR٣٬٢١٩٫٨٤٠٠٠ DZD
5000 INR٨٬٠٤٩٫٦٠٠٠٠ DZD
10000 INR١٦٬٠٩٩٫٢٠٠٠٠ DZD
25000 INR٤٠٬٢٤٨٫٠٠٠٠٠ DZD
50000 INR٨٠٬٤٩٦٫٠٠٠٠٠ DZD
100000 INR١٦٠٬٩٩٢٫٠٠٠٠٠ DZD
1000000 INR١٬٦٠٩٬٩٢٠٫٠٠٠٠٠ DZD
1000000000 INR١٬٦٠٩٬٩٢٠٬٠٠٠٫٠٠٠٠٠ DZD
معدلات التحويل Algerian Dinar / الروبية الهندية
1 DZD٠٫٦٢١١٥ INR
5 DZD٣٫١٠٥٧٤ INR
10 DZD٦٫٢١١٤٨ INR
20 DZD١٢٫٤٢٢٩٦ INR
50 DZD٣١٫٠٥٧٤٠ INR
100 DZD٦٢٫١١٤٨٠ INR
250 DZD١٥٥٫٢٨٧٠٠ INR
500 DZD٣١٠٫٥٧٤٠٠ INR
1000 DZD٦٢١٫١٤٨٠٠ INR
2000 DZD١٬٢٤٢٫٢٩٦٠٠ INR
5000 DZD٣٬١٠٥٫٧٤٠٠٠ INR
10000 DZD٦٬٢١١٫٤٨٠٠٠ INR