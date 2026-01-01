20 دينار جزائري إلى روبية هندية

حوّل DZD إلى INR بسعر الصرف المتوسط للسوق. Wise هو الحساب العالمي لإرسال الأموال وإنفاقها وتحويلها كالمحليين.

متوسط ​​سعر الصرف في السوق
دج1 DZD = 0.7194 INR

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تسجيل الدخولمعرفة المزيد

وفر عند الإنفاق والإرسال واستلام الأموال

وفّر المال عند إرسال الأموال وإنفاقها واستلامها بأكثر من 40 عملة. كل ما تحتاجه، في حساب واحد، وقتما تشاء.

  • إدارة الأموال أثناء التنقل عالميًا.

    احتفظ بعملاتك في متناول اليد في مكان واحد، وحولها في ثوانٍ.

  • بطاقة خصم مباشر دولية

    لا تقلق أبدًا بشأن زيادات سعر الصرف، أو رسوم المعاملات المرتفعة عند الإنفاق في الخارج.

  • أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم

    اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.

تسجيل الدخولمعرفة المزيد

نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

المخطط من DZD إلى INR،

يستخدم مخططنا التفاعلي من DZD إلى INR متوسط ​​سعر الصرف في السوق في الوقت الفعلي ويتيح لك عرض سجل بيانات حتى السنوات الخمس الماضية. هل تنتظر سعرًا أفضل؟ يمكنك تعيين تنبيه الآن، وسنخبرك عندما يتحسن السعر. لن تفوتك أبدًا آخر الأخبار بفضل ملخصاتنا اليومية.

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أسعار الصرف من DZD إلى INR اليوم

DZDINR
1 DZD0.72 INR
5 DZD3.60 INR
10 DZD7.19 INR
20 DZD14.39 INR
50 DZD35.97 INR
100 DZD71.94 INR
250 DZD179.84 INR
500 DZD359.68 INR
1000 DZD719.36 INR
2000 DZD1,438.73 INR
5000 DZD3,596.82 INR
10000 DZD7,193.63 INR
INRDZD
1 INR1.39 DZD
5 INR6.95 DZD
10 INR13.90 DZD
20 INR27.80 DZD
50 INR69.51 DZD
100 INR139.01 DZD
250 INR347.53 DZD
300 INR417.04 DZD
500 INR695.06 DZD
600 INR834.07 DZD
1000 INR1,390.12 DZD
2000 INR2,780.24 DZD
5000 INR6,950.60 DZD
10000 INR13,901.20 DZD
25000 INR34,753 DZD
50000 INR69,506 DZD
100000 INR139,012 DZD
1000000 INR1,390,120 DZD
1000000000 INR1,390,120,000 DZD

الأسئلة الشائعة