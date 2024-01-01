تحويل INR إلى DZD بسعر الصرف الحقيقي

مليون روبية هندية إلى دينار جزائري

1,000,000 inr
1,609,790 dzd

₹1.000 INR = دج1.610 DZD

Mid-market exchange rate at 04:46
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أعلى العملات

 USDCADEURAEDGBPAUDPKRSGD
1 USD11.3690.9353.6730.7911.507279.321.355
1 CAD0.7310.6832.6820.5781.1203.9650.989
1 EUR1.0691.46513.9280.8461.611298.7191.449
1 AED0.2720.3730.25510.2150.4176.0460.369

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية هندية إلى دينار جزائري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار INR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و DZD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل INR الحالي إلى DZD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الروبية الهندية / Algerian Dinar
1 INR١٫٦٠٩٧٩ DZD
5 INR٨٫٠٤٨٩٥ DZD
10 INR١٦٫٠٩٧٩٠ DZD
20 INR٣٢٫١٩٥٨٠ DZD
50 INR٨٠٫٤٨٩٥٠ DZD
100 INR١٦٠٫٩٧٩٠٠ DZD
250 INR٤٠٢٫٤٤٧٥٠ DZD
300 INR٤٨٢٫٩٣٧٠٠ DZD
500 INR٨٠٤٫٨٩٥٠٠ DZD
600 INR٩٦٥٫٨٧٤٠٠ DZD
1000 INR١٬٦٠٩٫٧٩٠٠٠ DZD
2000 INR٣٬٢١٩٫٥٨٠٠٠ DZD
5000 INR٨٬٠٤٨٫٩٥٠٠٠ DZD
10000 INR١٦٬٠٩٧٫٩٠٠٠٠ DZD
25000 INR٤٠٬٢٤٤٫٧٥٠٠٠ DZD
50000 INR٨٠٬٤٨٩٫٥٠٠٠٠ DZD
100000 INR١٦٠٬٩٧٩٫٠٠٠٠٠ DZD
1000000 INR١٬٦٠٩٬٧٩٠٫٠٠٠٠٠ DZD
1000000000 INR١٬٦٠٩٬٧٩٠٬٠٠٠٫٠٠٠٠٠ DZD
معدلات التحويل Algerian Dinar / الروبية الهندية
1 DZD٠٫٦٢١٢٠ INR
5 DZD٣٫١٠٦٠٠ INR
10 DZD٦٫٢١٢٠٠ INR
20 DZD١٢٫٤٢٤٠٠ INR
50 DZD٣١٫٠٦٠٠٠ INR
100 DZD٦٢٫١٢٠٠٠ INR
250 DZD١٥٥٫٣٠٠٠٠ INR
500 DZD٣١٠٫٦٠٠٠٠ INR
1000 DZD٦٢١٫٢٠٠٠٠ INR
2000 DZD١٬٢٤٢٫٤٠٠٠٠ INR
5000 DZD٣٬١٠٦٫٠٠٠٠٠ INR
10000 DZD٦٬٢١٢٫٠٠٠٠٠ INR